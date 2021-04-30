МастерШеф.Профессионалы-3: участники приготовят пасхальную корзину ресторанного уровня

30 апреля 2021 12:25 Юлия Туренко
МастерШеф.Профессионалы-3: участники приготовят пасхальную корзину ресторанного уровня
МастерШеф.Профессионалы-3: участники приготовят пасхальную корзину ресторанного уровня
пресс-служба

Праздничное настроение на кухне "МастерШеф. Профессионалы-3" на СТБ! Десятка лучших профи третьего сезона будет готовить изысканные блюда для традиционной пасхальной корзины.

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Судьи «МастерШеф. Профессионалы-3» – Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский – в преддверии Пасхи подготовили для участников особенное задание.

Каждой команде нужно создать пасхальную композицию, которая полностью отобразит праздничное настроение и будет невероятно вкусной. Но не все так просто! Мы верим в вашу фантазию и хотим увидеть креатив от десятки лучших шефов сезона. Докажите, что в пасхальной корзине могут быть блюда ресторанного уровня, – объявит Эктор Хименес-Браво.

Пасхальный чизкейк и фондан, крашенки из белого шоколада, мини-куличи и другие кулинарные шедевры! Кому же удастся переосмыслить праздничную корзину и при этом сохранить традиции – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!

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