МастерШеф.Профессионалы-3: участники приготовят пасхальную корзину ресторанного уровня
Праздничное настроение на кухне "МастерШеф. Профессионалы-3" на СТБ! Десятка лучших профи третьего сезона будет готовить изысканные блюда для традиционной пасхальной корзины.
Каждой команде нужно создать пасхальную композицию, которая полностью отобразит праздничное настроение и будет невероятно вкусной. Но не все так просто! Мы верим в вашу фантазию и хотим увидеть креатив от десятки лучших шефов сезона. Докажите, что в пасхальной корзине могут быть блюда ресторанного уровня, – объявит Эктор Хименес-Браво.
Пасхальный чизкейк и фондан, крашенки из белого шоколада, мини-куличи и другие кулинарные шедевры! Кому же удастся переосмыслить праздничную корзину и при этом сохранить традиции – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!