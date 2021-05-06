Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров расскажет правду, развенчав все интернет-мифы, о жизни женщин в Пакистане

6 мая 2021 23:30 Юлия Туренко
Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров расскажет правду, развенчав все интернет-мифы, о жизни женщин в Пакистане
Мир наизнанку 12 сезон Пакистан
пресс-служба канала 1+1

В субботу, 8 мая, в 18.20 телезрители «1+1» увидят новый выпуск «Мира наизнанку», в котором Дмитрий Комаров покажет всю правду о том, как живут в Пакистане женщины.

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Телеведущий развенчает мифы и расскажет, что правда, а что ложь из жизни женщин в консервативной мусульманской стране. Пакистан – одна из самых современных стран мусульманского мира. Тем не менее, здесь и сегодня почитают строгие законы ислама и придерживаются консервативных традиций. Многие молодые девушки по-прежнему выбирают хиджаб вместо модных платьев и джинсов, а волосы, лицо и даже руки скрывают от посторонних глаз. Пару на всю жизнь часто, как и много веков назад, определяют не чувства, а договоренности между родителями молодых. Но все ли женщины носят хиджаб и выходят замуж только по воле родителей? Комфортно ли им? Ответы на все эти вопросы зритель узнает из первых уст.

Согласно строгим традициям, женщинам запрещается общаться с мужчинами не из их круга семьи. Но Дмитрию Комарову удалось найти тех, кто согласился дать эксклюзивное интервью и рассказать, как на самом деле живется женщинам в этой стране.

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По своей ли воле девушки скрывают свою красоту под хиджабом и не пользуются соцсетями? Какие права и обязанности положены им в мусульманской семье? Как принимают пакистанские родственники иностранную невесту? Сколько стоит содержать семью в Пакистане?

Дмитрий Комаров эксклюзивно возьмет интервью у женщин, чтобы из первых уст услышать ответы на эти вопросы и узнать правду.

Кроме того, Дмитрий Комаров побывает в гостях у украино-пакистанской семьи. Наталья из Запорожья переехала в Пакистан 18 лет назад вслед за любимым. Женщина приняла ислам, смогла преодолеть культурный барьер, прошла через невероятно сложные испытания, пыталась бежать, но в итоге любовь победила, и она построила счастливую семью. Но как сперва приняли пакистанские родственники иностранную невесту и с какими сложностями столкнулась украинка на чужой земле, телезрители узнают в новом выпуске.

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А еще в украинской диаспоре Пакистана Дмитрий Комаров найдет фантастическую историю любви, в которую сложно поверить. Молодую невесту зовут Ясмин, а ее будущего мужа – Ясин. Они вопреки правилам и законам Пакистана нашли друг друга в социальных сетях, и давно влюблены друг в друга. Их будущий брак состоится через несколько лет, когда парень сам заработает деньги. Причем брак уже одобрен родителями. Тем не менее, по традициям ислама, паре нельзя проявлять на людях свои чувства, а видятся они только в присутствии старших.

Ясмин расскажет, о каком свадебном платье мечтают невесты, и поделится, какие требования выдвигает к своему будущему супругу. Сколько золота он должен подарить, и какие еще дорогие подарки. Интересно, что перед браком все это подкрепляется документом.

Что правда, а что – ложь о жизни женщин в мусульманских странах, - смотрите в новом выпуске «Мира наизнанку» 8 мая в 18.20 на «1+1». 
 

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