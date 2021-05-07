МастерШеф. Профессионалы-3: участники будут готовить блюда для пришельцев
Девять самых сильных участников сезона продолжат битву за звание лучшего профи "МастерШеф.Профессионалы"-3 на СТБ! В новом конкурсе им предстоит приготовить блюдо для пришельцев!
Ваша задача приготовить так, чтобы инопланетянин понял, чем именно наша планета отличается от других. Более того, кулинарные шедевры будем оценивать не только мы. Вам нужно будет попробовать блюдо вашего коллеги и поставить ему оценку от 1 до 3 в четырех категориях. После того, как аттестаты будут готовы, блюда попробуем мы. Победит тот, у кого больше оценок от конкурента совпадает с нашими! – объявят судьи.
Участники уже успели подружиться, а кто-то даже рассориться. Чтобы объективно оценить друг друга, их блюда перетасуют между собой. Так никто не будет знать, чье блюдо он дегустирует. Кто станет аутсайдером конкурса и проявит свои слабости? Смогут ли профи придумать и приготовить фантастическое во всех смыслах блюдо – узнаем завтра на СТБ!