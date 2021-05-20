Холостяк. Как выйти замуж: выбывание в шаге от финала и возвращение участницы

20 мая 2021 13:25 Юлия Туренко
Холостяк. Как выйти замуж: выбывание в шаге от финала и возвращение участницы
Холостяк. Как выйти замуж: выбывание в шаге от финала и возвращение участницы
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 20 мая, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж».

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Ведущий вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк» обсудят текущие события на проекте, а также выяснят, что помешало одной из фавориток сезона попасть в финал.

В шаге от решающего выбора проект покинула фаворитка многих телезрителей – Даша. Эксклюзивно в студии программы девушка признается, почему на самом деле приняла участие в реалити и остались ли у нее чувства к Мише. Что не хватило участнице, чтобы стать финалисткой? И почему не стоит подавлять свои эмоции? 

Холостяк. Как выйти замуж: выбывание в шаге от финала и возвращение участницы / пресс-служба канала СТБ
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 В студии ток-шоу Даше будет предложено принять участие в эксперименте, который позволит противостоять стрессу и справляться с ним. 

Участница шоу Холостяк Даша / пресс-служба канала СТБ
Кроме того, не пропустите разбор неожиданного возвращения Юли «Зайки». Как она решилась все исправить? И что об этом думают конкурентки? А также будут сделаны ставки на победительницу. 

Экспертами программы станут: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, а также звездная пара на сцене и в жизни – Тамерлан и Алена (TamerlanAlena). 

Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Джесика, Даша, Розали, Аня и Юля. 

Смотрите ток-шоу «Как выйти замуж», 20 мая, в 19:00 на СТБ!

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