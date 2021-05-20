Холостяк. Как выйти замуж: выбывание в шаге от финала и возвращение участницы
Сегодня, 20 мая, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж».
В шаге от решающего выбора проект покинула фаворитка многих телезрителей – Даша. Эксклюзивно в студии программы девушка признается, почему на самом деле приняла участие в реалити и остались ли у нее чувства к Мише. Что не хватило участнице, чтобы стать финалисткой? И почему не стоит подавлять свои эмоции?
Экспертами программы станут: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, а также звездная пара на сцене и в жизни – Тамерлан и Алена (TamerlanAlena).
Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Джесика, Даша, Розали, Аня и Юля.
Смотрите ток-шоу «Как выйти замуж», 20 мая, в 19:00 на СТБ!