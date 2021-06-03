Стосується кожного: как не попасть в бездну наркотического плена?

В четверг, 3 июня, в 18:00 в эфире Интера – социальное ток-шоу Касается каждого. В выпуске «Наркотическая бездна» речь пойдет о том, как быстро и легко наркотики могут вызвать пагубную зависимость и разрушить жизнь.

35-летняя жительница Кропивницкого Алена Апаракина не скрывает, что познакомилась с наркотиками еще в 14 лет. Тогда ученица престижной гимназии впервые попробовала доступный психотропный анальгетик. Ощущение эйфории, свободы и раскованности быстро переросло в постоянную зависимость от очередной дозы. А позже – в знакомство с новыми, более сильными наркотиками.

Только за год девушка пережила 4 реанимации, а в 15 лет – клиническую смерть. Но даже страшные последствия не заставили ее остановиться.

Я уменьшала дозу и думала, что все будет нормально, я все буду контролировать, – вспоминает она.

Не помогло Алене преодолеть болезнь даже материнство. Будучи в положении, она продолжала отравлять себя наркотиками. А после рождения второго сына впервые продала свое тело, чтобы заработать на новую дозу.

Сейчас молодая женщина не скрывает: она потеряла в жизни самое дорогое – своих детей, самоуважение и доверие родных людей. В студии «Касается каждого» Алена впервые решилась на откровенный разговор о прошлом. Женщина пришла рассказать, какую цену ей пришлось заплатить за ошибки юности – наркотическую зависимость и проституцию. И предостеречь подростков от ужасных последствий употребления наркотиков.

Как девочка из благополучной семьи из-за наркотиков и родительского недосмотра оказалась на обочине жизни? И есть ли у нее шанс вернуть утраченное?

Зависимость от наркотиков уничтожает все: достижения, карьеру, будущее и, главное, семью, – говорит ведущий «Касается каждого» Андрей Данилевич. – Разрушить ее намного легче, чем потом восстановить. Подумайте об этом, прежде чем отдаться во власть губительного соблазна.

Как взрослым вовремя заметить проблему и уберечь детей от наркотиков? И что может помочь преодолеть пагубную зависимость? Об этом в студии программы будут говорить руководитель Международной антинаркотической ассоциации в Киеве Алексей Линник, нарколог Вадим Неясов, адвокат Сергей Старенький, психолог Влада Березянская, заслуженная журналистка Украины Марина Кинах, оперная певица Елена Гребенюк.

Не пропустите выпуск ток-шоу «Касается каждого» – «Наркотическая бездна» – сегодня в 18:00 на телеканале «Интер».