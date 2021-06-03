Стосується кожного: как не попасть в бездну наркотического плена?
В четверг, 3 июня, в 18:00 в эфире Интера – социальное ток-шоу Касается каждого. В выпуске «Наркотическая бездна» речь пойдет о том, как быстро и легко наркотики могут вызвать пагубную зависимость и разрушить жизнь.
Только за год девушка пережила 4 реанимации, а в 15 лет – клиническую смерть. Но даже страшные последствия не заставили ее остановиться.
Я уменьшала дозу и думала, что все будет нормально, я все буду контролировать, – вспоминает она.
Не помогло Алене преодолеть болезнь даже материнство. Будучи в положении, она продолжала отравлять себя наркотиками. А после рождения второго сына впервые продала свое тело, чтобы заработать на новую дозу.
Как девочка из благополучной семьи из-за наркотиков и родительского недосмотра оказалась на обочине жизни? И есть ли у нее шанс вернуть утраченное?
Зависимость от наркотиков уничтожает все: достижения, карьеру, будущее и, главное, семью, – говорит ведущий «Касается каждого» Андрей Данилевич. – Разрушить ее намного легче, чем потом восстановить. Подумайте об этом, прежде чем отдаться во власть губительного соблазна.
Как взрослым вовремя заметить проблему и уберечь детей от наркотиков? И что может помочь преодолеть пагубную зависимость? Об этом в студии программы будут говорить руководитель Международной антинаркотической ассоциации в Киеве Алексей Линник, нарколог Вадим Неясов, адвокат Сергей Старенький, психолог Влада Березянская, заслуженная журналистка Украины Марина Кинах, оперная певица Елена Гребенюк.
Не пропустите выпуск ток-шоу «Касается каждого» – «Наркотическая бездна» – сегодня в 18:00 на телеканале «Интер».