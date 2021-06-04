Невероятная правда о звездах: интересные подробности о жизни Ирины Федишин и кто "белая ворона" в шоу-бизнесе

В субботу, 5 июня, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева , подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Ирина Федишин станет героиней рубрики «Было - Не было». Какие интересные подробности своей жизни раскроет певица? И какие факты удивят не только телезрителей, но и команду проекта?

Кого из селебрити можно назвать «белой вороной» в шоу-бизнесе? Венсан Кассель: о каких фактах из жизни знаменитого актера вы не знали? Подробности о творчестве Святослава Вакарчука, Ольги Цибульской и других любимчиков миллионов. Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!