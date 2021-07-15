Супербабушка на СТБ: 6 интересных фактов о новом шоу

15 июля 2021 11:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка на СТБ: 6 интересных фактов о новом шоу
Супербабушка на СТБ: 6 интересных фактов о новом шоу
пресс-служба

С 21 июля на СТБ зрители увидят премьеру шоу «Супербабушка». Почему зрителям стоит посмотреть психологическое реалити – узнайте в материале.

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Совсем скоро участницы отправятся друг к другу в гости, чтобы изучить методы воспитания в семье, а потом – оценить каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание внуков, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев.

1.     «Супербабушка» – реалити от создателей популярного проекта о воспитании детей «Супермама». За три сезона он обрел любовь зрителей и помог многим украинцам вывести отношения в семье на новый уровень.

2.     Ведущий проекта, эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев, поделится ценными советами в эфире. Эксперт поможет разобраться, как лучше построить коммуникацию между бабушкой и членами семьи.

3.     Зрители, вместе с героинями и ведущим, разберутся, кто же такая супербабушка и какими качествами она обладает, почерпнут опыт и лайфхаки героинь.

4.     Воспитанию детей, как и любому другому процессу, нужно учиться, и именно об этом этот проект!

5.     Зрители посмотрят на жизнь семей изнутри – узнают об их традициях, принципах общения с внуками, с детьми и со своими половинками, ежедневных ритуалах и хитростях, и наверняка смогут почерпнуть что-то для себя.

6.     Участницами проекта стали бабушки, которым есть что рассказать и показать. Все они – яркие, активные и интересные. Но, в это же время, героини продемонстрируют совершенно разный подход к воспитанию детей и внуков, а также к образу жизни. Так, среди героинь будет бабушка-рокер, модель с 40-летним стажем, авантюристка-путешественница и другие.

Смотрите премьерные выпуски реалити «Супербабушка» с 21 июля на СТБ!

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