Невероятная правда о звездах: что будет в премьерном выпуске от 31.07.2021

В субботу, 31 июля, в 9:30 на СТБ зрители увидят премьерный выпуск нового сезона проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

Ведущие Григорий Решетник и Надежда Матвеева подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

В премьерных эпизодах зрители не только узнают самые интересные и актуальные новости о любимчиках миллионов, но и побывают у них в гостях. Журналисты проекта выведают подробности личной жизни знаменитостей, тайны их прошлого, правила отношений с возлюбленными, с детьми и близкими. В эфире прозвучит еще больше откровенных признаний и неожиданных фактов о жизни селебрити.

Звездная прогулка: что нового о своей жизни журналистам проекта расскажет Арсен Мирзоян? Дайджест последних событий в мире шоу-бизнеса: что интересного произошло у украинских селебрити? Кто из знаменитостей прошел длинный путь для того, чтоб стать родителями? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!