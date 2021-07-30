Невероятная правда о звездах: что будет в премьерном выпуске от 31.07.2021
В субботу, 31 июля, в 9:30 на СТБ зрители увидят премьерный выпуск нового сезона проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».
В премьерных эпизодах зрители не только узнают самые интересные и актуальные новости о любимчиках миллионов, но и побывают у них в гостях. Журналисты проекта выведают подробности личной жизни знаменитостей, тайны их прошлого, правила отношений с возлюбленными, с детьми и близкими. В эфире прозвучит еще больше откровенных признаний и неожиданных фактов о жизни селебрити.