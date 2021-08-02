Супербабушка на СТБ теперь четыре раза в неделю!
2 августа в 19:05 на телеканале СТБ зрители увидят новый выпуск шоу «Супербабушка», в рамках которого бабушки с кардинально разными взглядами на жизнь и воспитание детей будут соревноваться за звание лучшей.
Каждую неделю новая четверка участниц отправится друг к другу в гости, чтобы изучить методы воспитания в семье, а потом – оценить каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание внуков, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. По итогам недели лишь одна участница получит звание «супербабушка».
На этой неделе за заветное звание будут бороться: бабушка-воспитатель, бабушка-старейшина, хозяйственная бабушка и бабушка-авантюристка. Елена работает воспитателем в детском саду. Недавно она получила звание «Воспитатель года». Женщина уверена, что бабушка должна баловать внуков. Но согласится ли с этим мнением Дмитрий Карпачев?
Оксана же – наоборот – привыкла держать все под контролем. По ее убеждению, бабушка имеет полное право вмешиваться в жизнь своих детей и внуков, ведь она точно знает, как лучше.
Марина просто ненавидит однообразие. Она старается каждый день проживать ярко. Женщина считает, что бабушка не должна варить борщи, штопать носки и подтирать внукам попу. Что о таких правилах скажут остальные участницы? А также, кто получит звание «супербабушка» в этот раз? Смотрите с понедельника по четверг в 19:05 на СТБ!