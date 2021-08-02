Супербабушка - смотреть онлайн 11 выпуск от 05.08.2021
2 августа 2021 05:00
Супербабушка - смотреть онлайн 11 выпуск от 05.08.2021
пресс-служба
5 августа на СТБ выйдет 11 выпуск проекта Супербабушка. 11 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: В гости приглашает Татьяна. Больше 20 лет героиня работает практическим психологом. Главный источник знаний для участницы – это книги, а главные принципы воспитания внучки – это интеллект, интеллигентность и порядочность. Сделают ли соперницы Татьяны такие же выводы?
11 выпуск шоу Супербабушка смотрите 5 августа в 19:40 на СТБ и 8 августа на нашем сайте tv.ua.