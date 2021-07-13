Супербабушка - смотреть онлайн 1 выпуск от 21.07.2021

21 июля на СТБ выйдет 1 выпуск проекта Супербабушка. 1 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 1 выпуске шоу Супербабушка: зрителей ждет знакомство с первой четверкой героинь. К двум участницам соперницы отправятся в гости. Так, первой в свой дом пригласит Людмила. Колоритная участница из народа воспитывает дочь и двух внучек. Большая семья живет в одной квартире. Участница прививает домочадцам любовь к украинской культуре, к ведению домашнего хозяйства и поддержанию семейного очага. Согласны ли с таким подходом остальные члены семьи? Второй в гости пригласит креативная и активная бабушка Елена. Творческая героиня плавает на байдарках, путешествует, воспитывает трех дочерей, а также пятилетнюю внучку Еву. Участница убеждена, что ее главная задача – научить девочку шалостям и веселью, в воспитание же Елена не вмешивается. Правильная ли это тактика? Об этом расскажет Дмитрий Карпачев.

1 выпуск шоу Супербабушка смотрите 21 июля в 19:40 на СТБ и 25 июля на нашем сайте tv.ua.