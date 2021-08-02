Супербабушка - смотреть онлайн 9 выпуск от 04.08.2021

2 августа 2021 03:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Супербабушка - смотреть онлайн 9 выпуск от 04.08.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 9 выпуск от 04.08.2021
пресс-служба

4 августа на СТБ выйдет 9 выпуск проекта Супербабушка. 9 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

Читайте такжеСупербабушка - канал СТБ рассекретил дату премьеры шоу
Смотрите в 9 выпуске шоу Супербабушка: Уже сегодня зрителей ждет знакомство с новой четверкой героинь реалити. К двум участницам соперницы отправятся в гости. Так, первой в свой дом приглашает Людмила. Бабушка всегда старается жить на позитиве, а также передавать свой настрой внучке. Героиня занимается блогерством, много времени проводит в соцсетях и следит за трендами. Людмила позволяет внучке намного больше, чем родители. Хорошая ли это тактика? Прокомментирует Дмитрий Карпачев.

9 выпуск шоу Супербабушка смотрите 4 августа в 19:40 на СТБ и 8 августа на нашем сайте tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу Супербабушка

Материалы по теме

Супербабушка - смотреть онлайн 12 выпуск от 05.08.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 12 выпуск от 05.08.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 11 выпуск от 05.08.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 11 выпуск от 05.08.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 10 выпуск от 04.08.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 10 выпуск от 04.08.2021
Магнитные бури 2 августа 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 2 августа 2021 в Украине

Популярное на сайте

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу

Маскарад 2 сезон: рассекречен состав второй звездной команды шоу
Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?

Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?
Могут ли мужчины имитировать оргазм?

Могут ли мужчины имитировать оргазм?
Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Популярное видео

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн от 27.07.2021
Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 1 выпуск от 21.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 1 выпуск от 21.07.2021
Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK