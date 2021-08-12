МастерШеф. CELEBRITY: Иракли Макацария и Александр Педан станут вместе у плиты

12 августа 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. CELEBRITY: Иракли Макацария и Александр Педан станут вместе у плиты
МастерШеф. CELEBRITY: Иракли Макацария и Александр Педан станут вместе у плиты
пресс-служба

14 августа на СТБ выйдет новый выпуск кулинарного проекта «МастерШеф. CELEBRITY». Подробности 11 выпуска - читайте в материале.

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За это лето на легендарной кухне «МастерШеф. CELEBRITY» зрители узнали, кто же из звезд готовит лучше – мужья или жены, блондинки или брюнетки, любители собак или кошек. И уже в субботу на СТБ в кулинарном бою сойдутся две стихии – огонь и вода! Иракли Макацария и Александр Педан станут вместе у плиты, чтобы доказать – талантливый человек талантлив во всем.

МастерШеф. CELEBRITY / пресс-служба

В новом выпуске «МастерШеф. CELEBRITY» стихию зажигательных и импульсивных будет олицетворять команда звездных Овнов – Иракли Макацария, Даши Трегубовой и Александра Педана. Они сразятся против команды представителей водной стихии и знаменитых Раков – Славы Каминской, Анны Ризантдиновой и DJ Nana.

Слава Каминская и Александр Педан будут упражняться в юморе, а Иракли так расскажет про свой кулинарный талант, что Даша Трегубова напросится на хачапури.

МастерШеф. CELEBRITY / пресс-служба

Какой знак зодиака окажется талантливее в обращении с ножами и сковородками? Кто перепутает курицу с уткой, а кто покорит сердце и желудок Эктора?

Кому удастся создать настоящую симфонию вкусов – узнаем в субботу в 21:00 на СТБ! 

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