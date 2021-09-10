МастерШеф-11: участники в конкурсе увидят некоторые ингредиенты впервые в жизни!

В эту субботу, 11 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет третий выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат покорять судей креативными блюдами и поразительными сочетаниями продуктов.

Новоиспеченную 20-ку ждет первое испытание на кухне «МастерШеф» , а именно: любимый конкурс Эктора – эстафета. Конечно, это будет обновленный и усложненный вариант классического конкурса.

Аматорам предстоит выложиться на все 100% в командной игре. Участники будут готовить одно блюдо в 5 этапов. Им достанется воплощение современных тенденций – сочетание азиатской и французской кухонь. Но все не так просто, ведь они не сами выберут, кто из команды возьмется за какой этап приготовления блюда…

В одиннадцатом сезоне мы хотим видеть универсальных солдатов на кухне. А поэтому на этапы вас будет делить его величество случай, – объяснила Ольга Мартыновская.

Некоторые ингредиенты аматоры увидят впервые в жизни! Справятся ли они с командной работой, и кто отправится домой, едва попав на проект? Смотрите в субботу, в 19:00 на СТБ!