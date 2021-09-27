Полезная программа: как правильно выбрать утюг?

Во вторник, 28 сентября, в 10:00 на «Интере» стартует новый сезон «Полезной программы». О чем будет новый выпуск?

В первом выпуске «Полезной программы» речь пойдет о том, на что ориентироваться при выборе утюга.

«За тысячи лет человечество придумало тысячи способов гладить белье, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Например, древние греки разглаживали тоги с помощью металлических прутьев и молотков. Ацтеки расправляли одежду, придавливая ее камнями и оставляя под прессом. Позже в качестве утюга использовали сковородку, наполненную раскаленными углями. Способов множество, главное – уметь правильно гладить».

Сегодня глажка стала значительно удобнее и безопаснее. Но до сих пор возникает много вопросов. Какой утюг лучше – легкий или тяжелый? С тефлоновым, алмазным или титановым покрытием? Для чего нужны дополнительные насадки? И как работают утюги без регулировки температуры?

«Наш гардероб очень разнообразен, в нем присутствуют вещи из шерсти, шелка, хлопка и льна, – говорит эксперт отдела техники Марина Рыбина. – Каждая ткань требует к себе особого подхода, поэтому при глажке приходится постоянно менять температуру нагрева утюга – в противном случае лен не разгладится, а шелк сгорит. Если вы желаете своим вещам долгой жизни, но при этом не хотите думать о режимах глажки, вас могут заинтересовать усовершенствованные модели для глажки: парогенераторы, вертикальные отпариватели и умная новинка – утюг, который может самостоятельно подбирать температурный режим для разных тканей».

Также в первом выпуске зрители узнают, как подобрать правильный дезодорант и избавиться от неприятных пятен на одежде, как быстро замаскировать седину и эффективно ухаживать за окрашенными волосами, как определить свой тип фигуры и выбрать стильные джинсы и как приготовить вкусные сезонные блюда из тыквы.

В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: стилист Вячеслав Дюденко, дерматолог Марина Анфилова, имидж-стилист Катерина Филипенко, шеф-повар Алик Мкртчян и звездная гостья ток-шоу – ведущая телеканала «Интер» Анастасия Даугуле.

«Полезная программа» готова к новому старту, – говорит Анастасия. – Теперь на ваших экранах будет «5 в 1»: пять рубрик в одной программе. И это здорово. Это очень динамичный, интересный вариант, в котором будет множество разнообразных советов и о моде, и о быте, и о еде. Неизменным остается ведущий-интеллектуал и то, что программа приносит пользу. Лично я сегодня узнала много нового об утюгах. Казалось бы, что в них может быть революционного? Оказывается, в их производстве постоянно происходят изменения. Теперь об этом будут знать и миллионы зрителей».

Давайте вместе делать жизнь лучше! Смотрите «Полезную программу» на «Интере» с 28 сентября со вторника по пятницу в 10:00.