Хата на тата 10 сезон: Птичье дело или жена и трое детей – сможет ли герой проекта расставить приоритеты?
В эту субботу, 9 октября, в 16:40 на СТБ выйдет 2 выпуск нового сезона сезона любимого семейного проекта «Хата на тата». В этот раз перевоспитать попробуют папу, смысл жизни для которого – птичья ферма.
Пока папа зарабатывает деньги на их содержание, работая строителем-высотником в другой области, птицефермой занимается жена Аня. Она утверждает, что птица для мужчины важнее семьи.
Коля каждый день вместо того, чтобы поинтересоваться делами родных, контролирует, как женщина ухаживает за птицей. А приехав из командировки, сразу бежит к пернатым, в то время как трое родных птенцов, третьеклашка Кира, шестилетняя Ксюша и четырехлетний Колян-младший, нуждаются в папином внимании и любви.
Почему после отъезда жены даже птица от Коли убежит? Как отец сына от мата будет отучать? Куда папа отправит дочерей? И сможет ли Коля распрощаться с птицей навсегда? Не пропустите в субботнем выпуске «Хата на тата» в 16:40.