Хата на тата 10 сезон: Птичье дело или жена и трое детей – сможет ли герой проекта расставить приоритеты?

7 октября 2021 16:12 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хата на тата 10 сезон: Птичье дело или жена и трое детей – сможет ли герой проекта расставить приоритеты?
Хата на тата 10 сезон 2 выпуск
кадр из программы

В эту субботу, 9 октября, в 16:40 на СТБ выйдет 2 выпуск нового сезона сезона любимого семейного проекта «Хата на тата». В этот раз перевоспитать попробуют папу, смысл жизни для которого – птичья ферма.

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Николай Апостол, для своих – Святой! В Николаевской области он свил семейное гнездышко и завел целую птичью ферму: разнообразные попугаи, канарейки, голуби и даже павлины. Все это для Коли не просто хобби, а смысл жизни. И сколько бы птиц ежегодно не добавлялось, выгоды от птичьего дела – ни одного.

Пока папа зарабатывает деньги на их содержание, работая строителем-высотником в другой области, птицефермой занимается жена Аня. Она утверждает, что птица для мужчины важнее семьи. 
Коля каждый день вместо того, чтобы поинтересоваться делами родных, контролирует, как женщина ухаживает за птицей. А приехав из командировки, сразу бежит к пернатым, в то время как трое родных птенцов, третьеклашка Кира, шестилетняя Ксюша и четырехлетний Колян-младший, нуждаются в папином внимании и любви.

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Николай считает себя хорошим отцом, потому что сейчас передает сыну-наследнику птичьего дела свой жизненный опыт. Поэтому сын Коля хоть еще и мал, а матерится, как старик. Как бы мама не пыталась достучаться до мужа, чтобы он правильно воспитывал сына, Коля все отрицает, ибо воспринимает сына, как братана, а на дочек у него времени вообще нет.

Почему после отъезда жены даже птица от Коли убежит? Как отец сына от мата будет отучать? Куда папа отправит дочерей? И сможет ли Коля распрощаться с птицей навсегда? Не пропустите в субботнем выпуске «Хата на тата» в 16:40.

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