МастерШеф-11: смогут ли участники создать блюдо с помощью украинской поэзии?

В субботу, 9 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск 11 сезона шоу МастерШеф! Участники продолжат покорять судей креативными блюдами и поразительными сочетаниями продуктов.

Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона шоу МастерШеф продолжают сражаться за звание победителя. В этот раз им предстоит проявить не только кулинарный талант, но и интеллектуальный!

Участники поделятся на две команды, судьи выберут капитанов, а каждый из них – су-шефа. Командам предстоит приготовить всего по одному блюду, но увидеть и попробовать его смогут лишь капитан и его помощник. Их задача – передать максимальное количество информации про оригинальное блюдо своим командам.

Но сделать это необходимо с помощью… украинской поэзии! Получится ли у участников донести необходимые ингредиенты, процессы приготовления и цвета презентации стихами? Разгадает ли хоть кто-то оригинальное кушанье? А также, какие еще испытания ожидают участников проекта? Смотрите в субботу, в 19:00 на СТБ!