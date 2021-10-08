МастерШеф-11: смогут ли участники создать блюдо с помощью украинской поэзии?

8 октября 2021 19:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МастерШеф-11: смогут ли участники создать блюдо с помощью украинской поэзии?
МастерШеф 11 сезон
пресс-служба канала СТБ

В субботу, 9 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск 11 сезона шоу МастерШеф! Участники продолжат покорять судей креативными блюдами и поразительными сочетаниями продуктов.

Читайте такжеТОП-5 фактов о фантастическом фильме "Парк юрского периода"
Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона шоу МастерШеф продолжают сражаться за звание победителя. В этот раз им предстоит проявить не только кулинарный талант, но и интеллектуальный!

Участники поделятся на две команды, судьи выберут капитанов, а каждый из них – су-шефа. Командам предстоит приготовить всего по одному блюду, но увидеть и попробовать его смогут лишь капитан и его помощник. Их задача – передать максимальное количество информации про оригинальное блюдо своим командам.

Но сделать это необходимо с помощью… украинской поэзии! Получится ли у участников донести необходимые ингредиенты, процессы приготовления и цвета презентации стихами? Разгадает ли хоть кто-то оригинальное кушанье? А также, какие еще испытания ожидают участников проекта? Смотрите в субботу, в 19:00 на СТБ!

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

СТБ МастерШеф телешоу анонс телешоу 2021 МастерШеф-11

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов признался, как съемки влияют на личную жизнь
Новости

Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов признался, как съемки влияют на личную жизнь
Говорит Украина: "Пушкин" под кроватью – убийца на свободе? (эфир от 08.10.2021)
Телешоу

Говорит Украина: "Пушкин" под кроватью – убийца на свободе? (эфир от 08.10.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 22 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)
Телешоу

Мир наизнанку-12: смотреть 22 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)
Дуэт "Потап и Настя" возвращается? Комментарий Алексея Потапенко
Новости

Дуэт "Потап и Настя" возвращается? Комментарий Алексея Потапенко

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 29.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 29.09.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 29.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 29.09.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK