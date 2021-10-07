ТОП-5 фактов о фантастическом фильме "Парк юрского периода"

В пятницу, 8 октября, и в воскресенье, 10 октября, телеканал 2+2 покажет сразу четыре части культовой франшизы «Парк юрского периода».

Профессор Джон Хэммонд уговаривает нескольких известных палеонтологов посетить собственный остров. Согласившись участвовать в экспедиции, ученые даже не представляли, в какую авантюру они попали. Здесь их ждут не веселые приключения, а десятки динозавров, вымерших сотни миллионов лет тому назад.

ТОП-5 фактов про съемки культовой саги в подборке от TV.UA.

1. Динозавры – первая ассоциация с «Парком юрского периода». Но в двухчасовом фильме хищники появляются всего на 15 минут. Образы динозавров создавали с помощью компьютерной графики и аниматроники.

2. Стивен Спилберг уговорил кинокомпанию Universal купить права на экранизацию романа «Парк юрского периода» за полгода до первой публикации книги.

3. Чтобы достоверно воссоздать внешний вид и поведение динозавров, Спилберг привлек к производству проекта палеонтологов. Создатели макетов консультировались с ученым Робертом Баккером на протяжении нескольких месяцев. В интервью палеонтолог шутил, что художники фильма разбираются в доисторических животных уже лучше, чем большинство штатных профессоров.

4. Чтобы создать рев динозавров, авторы записывали звуки разных животных. К примеру, рычание Тираннозавра Рекса – это звуки тигра, аллигатора и слоненка.

5. На кассовых сборах «Парк юрского периода» собрал миллиард долларов. Четвертая часть саги «Мир юрского периода» попала на шестое место самых кассовых фильмов в истории киноиндустрии с общими сборами в 1 671 713 208 млрд долларов.

Смотрите четыре части культового фильма «Парк юрского периода» в эти выходные на телеканале 2+2.

Пятница: 19:30 – «Парк юрского периода»; 22:00 – «Затерянный мир: Парк юрского периода».

Воскресенье: 18:15 – «Парк юрского периода-3»; 20:05 – «Мир юрского периода».