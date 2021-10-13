Кто хочет стать миллионером – на ICTV появится легендарное шоу

13 октября 2021 19:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Кто хочет стать миллионером – на ICTV появится легендарное шоу
Кто хочет стать миллионером – на ICTV появится легендарное шоу
пресс-служба

Этой осенью Украину всколыхнет возвращение легенды ‒ программы «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV. Канал уже открыл кастинг и ожидает первых смельчаков, которые заполнят анкету на участие.

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Зрителей ждет шоу вне времени, для которого не существует возрастных ограничений или социальных статусов. Формат существует уже более 20 лет, он выходил в десятках стран и остается неизменно популярным. В чем же секрет?

Миллион может выиграть буквально каждый, используя только свой ум и жизненный опыт.

Мы уверены, после премьеры «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV извечный вопрос «кто в доме главный?» отойдет на второй план. Все - от школьников до родителей и бабушек с дедушками – будут бороться за звание самого умного, отвечая на вопросы вместе с игроком, ‒ говорит продюсер ICTV Татьяна Гребеник.

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Команда редакторов уже работает над вопросами для игры. Цель ‒ сделать их доступными каждому. Чтобы ответить, не обязательно иметь магистерскую степень. Главный интеллектуальный козырь украинцев ‒ любознательность и всестороннее развитие.

ICTV уже подписал соглашение  с правообладателями формата  телешоу компанией Sony Pictures Television, а студию обустраивают до премьеры. Вскоре канал назовет имя ведущего, остается только найти счастливчиков, которые проверят свой интеллект в кресле игрока. Им можешь быть ты.

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