Алекс Якутов: Для меня "Адская кухня" - не проект, а жизнь

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

13 октября в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Алекс Якутов.

Две армии — воинов и амазонок — в проекте «Адская кухня» бросили вызов строгому Шефу Алексу Якутову. А тот поверг их в кулинарное пекло, где летают ножи, полыхает пламя и каждый пытается выбить соперника из седла. Цель состязаний — найти самого стойкого, смелого и умелого повара. «ТОП» отправился на очную ставку к Адскому Шефу, чтобы разобраться, кого в нем больше: ангела или демона.

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