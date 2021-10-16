Женский Квартал: в новом сезоне еще больше ярких номеров, шуток и сюрпризов от приглашенных звезд
16 октября в 22:00 на телеканале 1+1 состоится премьера нового выпуска «Женского Квартала».
Все мы были подростками и устраивали или посещали домашние вечеринки. А что делать родителям, которые специально уехали на дачу и дали волю своей дочери? Ноона никого не пригласила в гости, и только делала домашнюю работу. Может ли такое быть?
Я не понимаю! Если дома никого не было, то для кого мать наготовила полный холодильник… коньяка!? - прокомментировала Анастасия Оруджова, которая сыграла мать подростка.
Знаете ли вы, что такое «гризачка», «біциглі», «няньо»?Татьяна Песык сыграет с Alina Pash в игру «Кто хочет стать закарпатцем» и проверит, насколько хорошо Алина помнит диалект, учитывая то, что она родилась на Закарпатье.
Также вместе с Alina Pash девочки исполнят песню BOSORKANYA, превратившись в настоящих украинских ведьмочек и сопровождая выступление шаманскими танцами. Не пропустите новый выпуск «Женского Квартала» 16 октября в 22:00.