Женский Квартал: в новом сезоне еще больше ярких номеров, шуток и сюрпризов от приглашенных звезд

16 октября 2021 00:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Женский Квартал: в новом сезоне еще больше ярких номеров, шуток и сюрпризов от приглашенных звезд
Женский Квартал
Пресс-служба Квартал 95

16 октября в 22:00 на телеканале 1+1 состоится премьера нового выпуска «Женского Квартала».

Читайте такжеТОП-5 фактов про фантастический фильм "Время"
В новом сезоне Женского Квартала актеры подготовил много ярких номеров, шутки, которые будут знакомы каждому, и музыкальные сюрпризы от приглашенных артистов. Каждая девушка увидит себя в ситуации, которая связана с салоном красоты – когда вдруг меняешь своего мастера и идешь к другому? Может ли это вызвать ревность? О да! А еще огромное количество веселых моментов. Алина Блажкевич, Катя Никитина и Оля Жуковцова прекрасно продемонстрируют все нюансы такой ситуации.

Все мы были подростками и устраивали или посещали домашние вечеринки. А что делать родителям, которые специально уехали на дачу и дали волю своей дочери? Ноона никого не пригласила в гости, и только делала домашнюю работу. Может ли такое быть?

Я не понимаю! Если дома никого не было, то для кого мать наготовила полный холодильник… коньяка!? - прокомментировала Анастасия Оруджова, которая сыграла мать подростка.

Знаете ли вы, что такое «гризачка», «біциглі», «няньо»?Татьяна Песык сыграет с Alina Pash в игру «Кто хочет стать закарпатцем» и проверит, насколько хорошо Алина помнит диалект, учитывая то, что она родилась на Закарпатье.

Также вместе с Alina Pash девочки исполнят песню BOSORKANYA, превратившись в настоящих украинских ведьмочек и сопровождая выступление шаманскими танцами. Не пропустите новый выпуск «Женского Квартала» 16 октября в 22:00.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Квартал 95 телешоу Женский Квартал юмор телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021
Новости

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021
МастерШеф-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
Телешоу

МастерШеф-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
Магнитные бури 16 октября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 16 октября 2021 года в Украине
Лунный гороскоп на 16 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 16 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)

Популярное видео

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK