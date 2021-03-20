Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

20 марта на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск юмористического проекта Женский Квартал.

Смотрите в новом выпуске проекта Женский Квартал : зрители увидят, что может случиться, если автор популярных женских романов устроит презентацию книги и автограф-сессию. Но в очереди за автографом стоят не только женщины, но и муж одной из фанаток романа с претензиями, что ее произведения портят его семейную жизнь.

Также зрители увидят сценку о жизни чиновника, который переписал все свое имущество на домашнюю хозяйку, чтобы избежать обвинений. Но женщина отказывается возвращать имущество обратно, после снятия обвинений с главы семейства. Что из этого получится, зрители увидят уже в субботу.

Актеры студии «Женский Квартал» вспомнили пару влюбленных, которая на три месяца приковала себя цепью друг к другу и представила, как эта пара живет сейчас. Зрителей ждет неожиданность - реальные герои этой романтической истории посетили «Женский Квартал».

Также зрителей ждет сюрприз от певицы и ведущей шоу «Липсинк баттл» Тины Кароль, а также выступление певца Артема Пивоварова.

Новый выпуск шоу Женский Квартал смотрите 20 марта в 22:10 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.