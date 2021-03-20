Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

20 марта 2021 04:00 Юлия Туренко
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
пресс-служба

20 марта на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск юмористического проекта Женский Квартал.

Читайте такжеГде логика?: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2021)
Смотрите в новом выпуске проекта Женский Квартал: зрители увидят, что может случиться, если автор популярных женских романов устроит презентацию книги и автограф-сессию. Но в очереди за автографом стоят не только женщины, но и муж одной из фанаток романа с претензиями, что ее произведения портят его семейную жизнь.

Также зрители увидят сценку о жизни чиновника, который переписал все свое имущество на домашнюю хозяйку, чтобы избежать обвинений. Но женщина отказывается возвращать имущество обратно, после снятия обвинений с главы семейства. Что из этого получится, зрители увидят уже в субботу.

Актеры студии «Женский Квартал» вспомнили пару влюбленных, которая на три месяца приковала себя цепью друг к другу и представила, как эта пара живет сейчас. Зрителей ждет неожиданность - реальные герои этой романтической истории посетили «Женский Квартал».

Также зрителей ждет сюрприз от певицы и ведущей шоу «Липсинк баттл» Тины Кароль, а также выступление певца Артема Пивоварова.

Новый выпуск шоу Женский Квартал смотрите 20 марта в 22:10 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 Квартал 95 видео телешоу Женский Квартал юмор телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Голос країни-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
Телешоу

Голос країни-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
13 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

13 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп на 14 марта 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 14 марта 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2021)
Липсинк баттл: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)

Липсинк баттл: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK