Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)

8 марта 2021 19:43 Юлия Крутиева
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)

13 марта на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск юмористического проекта Женский Квартал.

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Юмористический проект Женский Квартал производства студии "Квартал 95", участницами которого стали 14 девушек. Шоу пестрит яркими танцевальными и вокальными номерами, юмористическими сценками и остроумными шутками, которые помогут женщинам с легкостью посмотреть на актуальные события их жизни. На сцене Женского Квартала шутят о любви, замужестве, бытовых и семейных проблемах, а также о звездах шоу-бизнеса.

Новый выпуск шоу Женский Квартал смотрите 13 марта в 22:10 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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