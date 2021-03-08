Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
8 марта 2021 19:43
13 марта на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск юмористического проекта Женский Квартал.
Женский Квартал производства студии "Квартал 95", участницами которого стали 14 девушек. Шоу пестрит яркими танцевальными и вокальными номерами, юмористическими сценками и остроумными шутками, которые помогут женщинам с легкостью посмотреть на актуальные события их жизни. На сцене Женского Квартала шутят о любви, замужестве, бытовых и семейных проблемах, а также о звездах шоу-бизнеса.
Новый выпуск шоу Женский Квартал смотрите 13 марта в 22:10 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.