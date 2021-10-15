ТОП-5 фактов про фантастический фильм "Время"

В это воскресенье, 17 октября, канал 2+2 покажет захватывающий фильм с Джастином Тимберлейком в главной роли «Время».

2169 год. Теперь время – единственная и самая дорогая валюта. И после 25 лет люди вынуждены платить за каждый последующий год. Богатые становятся практически бессмертными, а бедные обречены сражаться за жизнь. Уилл Салас – бунтарь из гетто, которого несправедливо обвинили в убийстве с целью грабежа времени, вынужден захватить заложницу и пуститься в бега.

TV.UA подготовил ТОП-5 малоизвестных фактов о фильме «Время»:

1. Режиссер фильма – Эндрю Никкол. Он работал над сценарием культового фильма «Терминал» и был продюсером кинокартины «Шоу Трумана».

2. В интервью Джастин Тимберлейк и Аманда Сейфрид смеялись, что во всей киноиндустрии превзойти «Время» по количеству сцен с погонями могут только 2 фильма «Форест Гамп» и «Беги, Лола, беги».

3. Роль матери Уилла Саласа сыграла Оливия Уайлд. В реальной жизни актриса на три года младше Джастина Тимберлейка.

4. 12 2 18 09 – по сюжету, это код тайм-склада. Интересно, что комбинация совпадает с датой рождения величайшего ученого Чарльза Дарвина, который родился 12 февраля 1809 года. Кроме того, это дата рождения 16-го Президента США – Авраама Линкольна.

5. Бюджет фильма составил 40 млн долларов, а кассовые сборы превысили расходы более чем в 4 раза!

Смотрите фильм «Время» в это воскресенье в 22:20 на телеканале 2+2.