Готовим вместе. Домашняя кухня - ведущие накрывают праздничный стол!

21 октября 2021 11:46 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Готовим вместе. Домашняя кухня - ведущие накрывают праздничный стол!
Готовим вместе. Домашняя кухня - ведущие накрывают праздничный стол!
пресс-служба

20 октября канал «Интер» отпраздновал свое 25-летие. А какой день рождения без праздничного застолья? В субботу, 23 октября, в 09:00 – специальный выпуск проекта «Готовим вместе. Домашняя кухня», посвященный юбилею

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Ведущие Андрей Дромов и Андрей Доманский поделятся рецептами блюд, которые легко сможет приготовить на своей кухне каждый, а затем вкусно отметить любой праздник, в том числе – юбилей!

Праздничный стол, конечно же, начинается с закуски: Андрей Дромов приготовит паштет из копченой скумбрии с авокадо, крем-сыром и икрой мойвы. В качестве основного блюда шеф-повар предложит рулет из говядины на кости со шпинатом и пряными овощами – оно точно впечатлит ваших гостей! И какой день рождения без праздничного торта? По случаю юбилея телеканала «Интер» Андрей Дромов испечет шоколадный бисквитный торт с ароматом апельсина и амаретто и кремом из маскарпоне.

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А Андрей Доманский расскажет, почему у многих людей накануне дня рождения резко ухудшается настроение и как бороться с этим состоянием, именуемым англичанами birthday blues. Также ведущий вспомнит о проектах «Интера», которые принесли много пользы и добра за 25 лет существования телеканала. О проекте «Шанс», который «зажег» многих украинских звезд. О шоу «Круче всех», в котором сотни детей продемонстрировали свои уникальные таланты. О программе «Жди меня. Украина», благодаря которой после долгой разлуки смогли воссоединиться тысячи близких людей. И о других проектах, которые изменили жизнь миллионов украинских зрителей, и ведущих «Готовим вместе» в том числе!

«Интер» полностью изменил мою жизнь, – признается Андрей Дромов. – Например, раньше я был шеф-поваром, который делал упор на готовку на кухне. Сейчас же я объединил приготовление блюд с публичными выступлениями – так появились мои знаменитые гастрономические ужины. Другими словами, у меня произошла полная профессиональная переориентация! А еще «Интер» подарил мне одно из самых ярких впечатлений в жизни: когда я выступал на сцене Национальной оперы Украины вместе с другими ведущими в новогоднем концерте. Такое вряд ли когда-то бы произошло, если б не любимый телеканал

Не пропустите праздничный выпуск «Готовим вместе. Домашняя кухня», посвященный 25-летию телеканала «Интер», уже в эту субботу, 23 октября, в 09:00.

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