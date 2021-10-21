Готовим вместе. Домашняя кухня - ведущие накрывают праздничный стол!
20 октября канал «Интер» отпраздновал свое 25-летие. А какой день рождения без праздничного застолья? В субботу, 23 октября, в 09:00 – специальный выпуск проекта «Готовим вместе. Домашняя кухня», посвященный юбилею
Праздничный стол, конечно же, начинается с закуски: Андрей Дромов приготовит паштет из копченой скумбрии с авокадо, крем-сыром и икрой мойвы. В качестве основного блюда шеф-повар предложит рулет из говядины на кости со шпинатом и пряными овощами – оно точно впечатлит ваших гостей! И какой день рождения без праздничного торта? По случаю юбилея телеканала «Интер» Андрей Дромов испечет шоколадный бисквитный торт с ароматом апельсина и амаретто и кремом из маскарпоне.
«Интер» полностью изменил мою жизнь, – признается Андрей Дромов. – Например, раньше я был шеф-поваром, который делал упор на готовку на кухне. Сейчас же я объединил приготовление блюд с публичными выступлениями – так появились мои знаменитые гастрономические ужины. Другими словами, у меня произошла полная профессиональная переориентация! А еще «Интер» подарил мне одно из самых ярких впечатлений в жизни: когда я выступал на сцене Национальной оперы Украины вместе с другими ведущими в новогоднем концерте. Такое вряд ли когда-то бы произошло, если б не любимый телеканал
Не пропустите праздничный выпуск «Готовим вместе. Домашняя кухня», посвященный 25-летию телеканала «Интер», уже в эту субботу, 23 октября, в 09:00.