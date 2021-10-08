Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 36 выпуск от 02.10.2021
8 октября 2021 12:15
2 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: Шеф-повар Андрей Дромов будет снова готовить любимую всеми домашнюю еду. Для начала он предложит телезрителям рецепт блюда, которое отлично подойдет для завтрака – яичные лодочки с помидорами, зеленью и сыром. Затем испечет перевернутый картофельный пирог в беконе, который может стать как сытным обедом, так и ужином. А на десерт приготовит ароматную шоколадную бабку. А ведущий Андрей Доманский поделится лайфхаком, как можно носить воду в решете!
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 02.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.