Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 37 выпуск от 09.10.2021

12 октября 2021 15:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 37 выпуск от 09.10.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 37 выпуск от 09.10.2021
пресс-служба

9 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: Шеф-повар Андрей Дромов помогает хозяйкам создавать меню из простых и вкусных  блюд для всей семьи. В этом выпуске он поделится тремя оригинальными рецептами:  закуски, которая также подойдет в качестве завтрака, – роллы из тортилий с нежным омлетом, ветчиной, сыром и томатами; запеканки из риса и куриного фарша с грибами и зеленой фасолью, которую можно подать на обед или ужин; и десерта – шоколадного печенья. А ведущий Андрей Доманский проведет мастер-класс, как правильно пользоваться китайскими палочками.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 09.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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