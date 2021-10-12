Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 37 выпуск от 09.10.2021
12 октября 2021 15:20
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 37 выпуск от 09.10.2021
пресс-служба
9 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: Шеф-повар Андрей Дромов помогает хозяйкам создавать меню из простых и вкусных блюд для всей семьи. В этом выпуске он поделится тремя оригинальными рецептами: закуски, которая также подойдет в качестве завтрака, – роллы из тортилий с нежным омлетом, ветчиной, сыром и томатами; запеканки из риса и куриного фарша с грибами и зеленой фасолью, которую можно подать на обед или ужин; и десерта – шоколадного печенья. А ведущий Андрей Доманский проведет мастер-класс, как правильно пользоваться китайскими палочками.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 09.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.