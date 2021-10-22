МастерШеф 11 сезон: Справятся ли кулинары с испытанием, когда каждый – сам за себя?

В субботу, 23 октября, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет десятый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат покорять судей креативными блюдами и поразительными сочетаниями продуктов. Что же именно их ждет?

Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона шоу «МастерШеф» продолжают бороться за победу. Шаг за шагом они постигают новые знания и навыки, а также тренируют командный дух. Но справятся ли участники с заданиями, когда каждый – сам за себя? А также, хорошо ли они знают кулинарную классику?

Под каждой коробкой на поверхностях аматоров будет ждать набор продуктов для одного известного классического блюда. Им необходимо разгадать его и приготовить. Но, само собой, есть «но». У каждого будет один лишний ингредиент, а одного, наоборот, будет не хватать. Им необходимо найти его в продуктах своих коллег, а им – отдать лишний.

Сложность также состоит в том, что классические блюда бывают очень популярные, которые все знают и готовили миллион раз, так и малоизвестные. Поэтому тем участникам, кто хорошо знаком с мировой классикой, будет легко, а вот остальным – нужно очень хорошо подумать, ведь есть блюда, которые легко спутать, если ты не знаешь рецепт, – отметил Эктор Хименес-Браво.

Справятся ли участники с непростой задачей? Смотрите в субботу, в 22:00 на СТБ!