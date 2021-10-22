Кино на выходные – "Эффект бабочки" с Эштоном Кутчером

Фантастика – один из самых увлекательных жанров в кино. Ведь она позволяет заглянуть за рамки привычного и раскрывает перед зрителем целый мир со своими правилами и законами.

А как насчет сочетания научной фантастики, драмы и психологического триллера? Кажется, такой микс просто не может оставить равнодушным. Потому предлагаем обратить внимание на американский фильм «Эффект бабочки» . Его уже в это воскресенье, в 19:00, покажет канал НЛО TV.

Главную роль в киноленте исполнил теперь уже знаменитый во всем мире красавчик Эштон Кутчер. И если вы вдруг подумали, что название фильма как-то связано с бабочками, порхающими в животе, и подобной романтикой, спешим эту мысль опровергнуть. На самом деле, эффект бабочки – понятие из теории хаоса, к которому отсылает нас сюжет. Упрощенно говоря, оно обозначает взаимосвязь вещей, при которой небольшие действия вызывают значительные изменения. Собственно, отсюда и слоган фильма: «Изменишь одно – изменится все».

По сюжету, мальчик Эван Треборн совершает неприятные и даже ужасающие поступки, но забывает о них в связи с провалами в памяти. По этой причине психиатр дает парню совет – вести дневник, в котором отображать все, что с ним происходит. Годы спустя Эван, теперь уже студент, решает почитать свои записи и понимает, что с их помощью его сознание способно путешествовать во времени. Теперь он может вернуться в детское тело и исправить ошибки, совершенные в прошлом. В их числе и роковые события, которые до сих пор терзают душу юноши. Однако, оказывается, исправить их не так просто. Ведь изменения в минувшем влияют на настоящее, и ситуация только усугубляется…

До съемок в фильме «Эффект бабочки» Эштон Кутчер был известен широкой аудитории преимущественно легкими комедийными ролями. Но воплощение яркого драматического персонажа в виде Эвана действительно заинтересовало актера. Потому к подготовке он подошел максимально ответственно: изучал книги по психологии, в частности, душевным и психическим травмам, вникал в теорию хаоса, а также посещал занятия по психологии.

К слову, играли в фильме и дети, которые воплощали младшие версии Эвана и его друзей. С ними актерам приходилось проводить много времени на съемочной площадке. И как утверждает сам Эштон Кутчер, вместо того, чтобы побуждать детей подражать уже взрослым актерам, они сделали наоборот: сами наблюдали за юными коллегами, их манерами и повадками – как ходят, как сидят на стуле, как разговаривают и прочее. Это помогло сделать детские и взрослые образы более гармоничными друг с другом.

Смотрите фильм «Эффект бабочки» в это воскресенье, 24 октября, в 19:00, на канале НЛО TV. А в 21:20 канал покажет еще один фантастический психологический триллер «Эффект бабочки 2». Проведите выходные в компании качественного кино!