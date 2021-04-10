Эффект бабочки: как прошлое может повлиять на настоящее

“Эффект бабочки” – фантастический триллер с Эштоном Катчером в главной роли, который рассказывает о событиях из жизни одного просто парня. Точнее, совсем непростого, ведь он умеет управлять своим прошлым.

У главного героя Эйвана ( Эштона Катчера ) есть проблема – он с детства страдает на провалы в памяти. Каждый раз, когда он в очередной раз забывал события из прошлого, с ним происходили какие-то неприятные моменты. Его психиатр советует ему начать вести дневник памяти, чтобы избежать подобных инцидентов. Когда уже взрослым Эйван перечитывает свои дневники, он понимает, что может влиять на события из прошлого. Для того, чтобы исправить настоящее, он возвращается в прошлое – и там меняет свои действия. Но это только усугубляет ситуацию – включается понятие “эффекта бабочки” из теории хаоса. Когда человек меняет одно действие – он меняет цепочку последующих событий…

Фильм “Эффект бабочки”, несмотря на кажущийся простым сценарий, очень глубокий и сложный. Невольно задумываешься: а чтобы я изменил в своем прошлом, если бы мог? Ведь каждому из нас хоть раз задавали этот вопрос. Как показывает эта картина – одно маленькое изменение может повлечь за собой целую цепочку необратимых последствий. Поэтому важно принимать свою жизнь такой, какая она есть – без попыток что-то изменить в прошлом.

Смотрите фильм “Эффект бабочки” в воскресенье, в 19:10, на канале НЛО TV!