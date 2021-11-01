Стосується кожного: кто виноват в смерти ребенка в детском саду в Кременчуге?

1 ноября 2021 15:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: кто виноват в смерти ребенка в детском саду в Кременчуге?
Стосується кожного: кто виноват в смерти ребенка в детском саду в Кременчуге?
пресс-служба канала Интер

1 ноября в 18:00 на Интере в ток-шоу Касается каждого – выпуск «Смерть в детском саду». Ведущий и эксперты проекта попытаются разобраться в причинах трагедии, которая случилась в дошкольном учреждении Полтавской обл

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21 октября в Кременчуге на территории детского сада произошла страшная беда. Сильный порыв ветра сломал дерево, огромный ствол упал на двух маленьких детей. 5-летний Марк получил перелом бедра, а 4-летняя Анастасия попала в реанимацию и там умерла. Эта история шокировала всю Украину.

Руководство садика называет произошедшее несчастным случаем. Однако мать погибшей девочки, 39-летняя Светлана Нимчина, уверена, что персонал детского сада и чиновники разных уровней пытаются избежать ответственности. А несчастным случаем оправдывают собственную халатность. Женщина приедет в студию «Касается каждого», чтобы выяснить истинные причины трагедии и найти ответ на волнующий ее вопрос: кто ответит за смерть ее дочери?

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Также в этот вечер в программе примет участие мама пострадавшего мальчика, Ольга Олейник. Она придет в студию, чтобы рассказать о том, что произошло в тот день. А также – привлечь внимание общественности к ситуации, чтобы другие дети не становились жертвами чьей-то халатности. Каковы прогнозы по поводу полного выздоровления и восстановления ребенка?

Работники детского сада, где произошел трагический случай, своей вины не признают. Как, по их версии, случилось, что на территории детской площадки упало дерево? Был ли это несчастный случай из-за непогоды или последствия безответственности воспитателей и администрации дошкольного учреждения? И можно ли было предотвратить эту трагедию? Чтобы объяснить, что означает штормовое предупреждение, в студию «Касается каждого» придет ведущий синоптик Гидрометцентра Полтавской области Елена Панченко.

Как выяснилось, это уже не первый трагический инцидент, который случился в дошкольных учреждениях Кременчуга. В 2015 году 5-летняя Катя Чесак травмировалась на игровой площадке садика из-за металлического болта, который торчал из качели. Тогда ребенок под надзором воспитателей получил открытую проникающую черепно-мозговую травму! Удалось ли восстановить здоровье девочки?

Сочувствую родителям пострадавших детей, это страшная ситуация для любого из нас, – говорит ведущий Андрей Данилевич. – Защита ребенка должна быть главным приоритетом для всех взрослых – родителей, воспитателей, учителей. Когда речь идет о безопасности детей, нет места компромиссам, особенно человеческой безответственности и равнодушию. Помните об этом. Это важно. И это касается каждого.

Эксперты этого выпуска: правозащитник Эдуард Багиров; председатель Объединения отцов-одиночек Александр Мазур; эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская; психолог Ирина Мороз; медицинский директор Центра специальной подготовки, врач-педиатр Юрий Кривонос; замдиректора по научной работе Национального ботанического сада им. Н. Н. Гришко НАН Украины Николай Шумик, заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева.

Смотрите выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Смерть в детском саду» – в понедельник, 1 ноября, в 18:00 в эфире телеканала «Интер».

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