МастерШеф-11: станет известно, кто войдет в десятку лучших кулинаров сезона
В эту субботу, 13 ноября, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет тринадцатый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат удивлять своими кулинарными навыками и изобретательностью.
Но, если Эктор не примет хотя бы одно блюдо команды, все ее участники поднимутся на этом этапе на балкон. Другие же команды смогут продолжить испытание. Участникам придется балансировать между скоростью и качеством приготовления блюд. Если блюдо команды будет достойным похвалы, они получат «денежное» вознаграждение. А блюда других команд останутся неоцененными, ведь судьи их даже не попробуют. Деньги капитан распределит между своими участниками. Кто заработает меньше – наденет черный фартук. Всего будет три этапа испытания. На каждом участники смогут сменить капитана, если тот их не устроит.
Кто из участников настолько разозлит Эктора, что второй конкурс превратится в сущий ад? Справятся ли аматоры? И кто отправится домой? Смотрите в субботу в 22:00 на СТБ!