Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 29.11.2021

В понедельник, 29 ноября, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина»

Бывает, что люди десятилетиями ищут родственников, которых никогда не видели. Такая история у киевлянки Елизаветы. В студии она расскажет историю своей бабушки, Лукань Ольги Алексеевны, которая в 1953 году родила сына, а через год написала отказ от ребенка. Сможет ли Елизавета найти своего дядю?

Из всех возможных тайн самая болезненная и сложная – тайна усыновления, ведь на ее защиту встает закон. Однако на памяти редакции программы «Жди меня. Украина» уже сотни счастливых встреч родителей и их детей, брошенных от отчаяния, из-за нищеты, под давлением. Так, Алла Кабанец обратилась в редакцию с просьбой найти свою биологическую мать. О том, что она приемная дочь, Алла узнала случайно в детстве от подруги. Тема удочерения всегда была в их семье табу. Больше 50 лет женщина задается вопросами, почему ее бросила мать, а отец так и не признался дочери в родстве.

Иногда родные теряются при драматических обстоятельствах. Так, Валерия Кичигина из Австралии ищет троих братьев и сестер, с которыми потеряла связь 28 лет назад. После смерти матери их забрали в интернат. К сожалению, он стал для них не только спасением, но и местом расставания.

Смотрите новый выпуск программы «Жди меня. Украина» 29 ноября в 16:05 на «Интере».