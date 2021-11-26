Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Правдивый астрологический прогноз на неделю (29.11.2021 — 05.12.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.
ОВЕН (21.03–20.04)
Все знания, которые будете получать извне, помогут решить насущные проблемы.
- Любовь. Неделя благоприятна для активного общения и встреч с любимым человеком.
- Здоровье. К воскресенью будет чувствоваться усталость. Чтобы реабилитировать себя, позвольте телу расслабиться.
- Финансы. В четверг у вас будет возможность заявить о себе, проявить свои таланты и получить положительную оценку общества.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
У вас будет насыщенная неделя, из-за чего может появиться состояние тревожности.
- Любовь. Все ваше внимание будет направлено на род деятельности. Постарайтесь в суматохе выделить время на искренние разговоры с партнером.
- Здоровье. Неделя сулит стресс и много событий, поэтому важно следить за своим самочувствием, чтобы избежать эмоционального выгорания.
- Финансы. На работе придется взять на себя ответственность за важный проект. Приняв этот вызов, вы сможете достичь позитивного результата.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Близнецам предстоит окунуться в изучение себя и окружающего мира.
- Любовь. На протяжении всей недели у вас будет возможность наладить отношения с любимым.
- Здоровье. Возможно эмоциональное выгорание. Справиться с этим можно заботой о своем психологическом и физическом здоровье.
- Финансы. Следует избегать чрезмерной импульсивности: велика вероятность испортить отношения с коллегами, партнером или начальником.
РАК (22.06–22.07)
- Любовь. Оставайтесь искренним, открытым и смело заявляйте о своих потребностях.
- Здоровье. Если вы планировали пройти медицинское обследование – сейчас самое время.
- Финансы. Уделите внимание денежным вопросам, выплате кредитов и пересмотру собственных трат.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Львам предстоящая неделя сулит романтическое настроение, которое будет помогать оставаться продуктивным.
- Любовь. В начале недели вас ждут романтические свидания или приятное времяпровождение.
- Здоровье. Возможен общий упадок сил и слабость.
- Финансы. Середина недели благоприятна для работы: дела будут выполняться эффективно и принесут результат.
ДЕВА (24.08–23.09)
Девам стоит придерживаться размеренного ритма жизни
- Любовь. Самое время для искренних разговоров и выстраивания доверительных отношений со второй половинкой.
- Здоровье. Если будете придерживаться размеренности и взвешенности – вам удастся избежать стресса.
- Финансы. Ожидайте добрых вестей с работы. Финансовая сфера останется стабильной.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Весам стоит найти время для погружения в себя и снятию эмоционального напряжения, которое накопилось за эти месяцы.
- Любовь. Не лучшая неделя для взаимодействия с партнером или поиска пары.
- Здоровье. Для снятия усталости рекомендуется выбрать релаксирующее занятие.
- Финансы. Финансовая сфера стабильна, конфликтов на работе не предвидится.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Неделя сулит работу над собой и анализ событий, которые происходят в жизни.
- Любовь. Во вторник могут возникнуть недопонимания с партнером.
- Здоровье. В конце недели будет ощущаться усталость, но вы с ней справитесь.
- Финансы. Стоит задуматься о своих тратах и прибыли, осознать собственные реальные возможности и сделать шаг к реализации своих желаний.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
- Любовь. Близкий человек принесет хорошую новость, которая поднимет вам настроение.
- Здоровье. В течение недели вы будете чувствовать прилив сил.
- Финансы. Благодаря напористости и инициативности ваша финансовая сфера останется стабильной.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Хорошая неделя для решения бытовых вопросов.
- Любовь. Возможны романтические события и приятные неожиданности.
- Здоровье. Неделя будет насыщенной, поэтому стоит больше отдыхать.
- Финансы. Уделите внимание созданию профессионального имиджа – это поможет продвинуться по карьерной лестнице
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Водолеям важно направить энергию в нужное русло и дать выход своим внутренним амбициям.
- Любовь. Настройтесь на приятное общение и романтику.
- Здоровье. Не стоит забывать о здоровье и выносить его на второй план. В здоровом теле – здоровый дух.
- Финансы. Избегайте ссор и соперничества с коллегами по работе. Это может привести к ухудшению отношений в коллективе.
РЫБЫ (21.02–20.03)
Возможно недопонимание. Важно достигнуть гармонии как с собой, так и с окружением.
- Любовь. Сейчас вашему партнеру как никогда нужна помощь, поддержка и забота. Не игнорируйте его состояние.
- Здоровье. Возможна рассеянность внимания и высокая возбудимость. Найдите время на то, чтобы расслабиться.
- Финансы. Финансовая сфера стабильна.