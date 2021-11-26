Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Правдивый астрологический прогноз на неделю (29.11.2021 — 05.12.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Первая половина недели принесет ценные знания. Стоит направить энергию в нужное русло, но не забывать о своем ментальном и физическом здоровье. Вторая половина – говорит о необходимости быть напористым и завершить все незаконченные дела.

Все знания, которые будете получать извне, помогут решить насущные проблемы.

Любовь. Неделя благоприятна для активного общения и встреч с любимым человеком.

Здоровье. К воскресенью будет чувствоваться усталость. Чтобы реабилитировать себя, позвольте телу расслабиться.

Финансы. В четверг у вас будет возможность заявить о себе, проявить свои таланты и получить положительную оценку общества.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

У вас будет насыщенная неделя, из-за чего может появиться состояние тревожности.

Любовь. Все ваше внимание будет направлено на род деятельности. Постарайтесь в суматохе выделить время на искренние разговоры с партнером.

Здоровье. Неделя сулит стресс и много событий, поэтому важно следить за своим самочувствием, чтобы избежать эмоционального выгорания.

Финансы. На работе придется взять на себя ответственность за важный проект. Приняв этот вызов, вы сможете достичь позитивного результата.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Близнецам предстоит окунуться в изучение себя и окружающего мира.

Любовь. На протяжении всей недели у вас будет возможность наладить отношения с любимым.

Здоровье. Возможно эмоциональное выгорание. Справиться с этим можно заботой о своем психологическом и физическом здоровье.

Финансы. Следует избегать чрезмерной импульсивности: велика вероятность испортить отношения с коллегами, партнером или начальником.

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Оставайтесь искренним, открытым и смело заявляйте о своих потребностях.

Здоровье. Если вы планировали пройти медицинское обследование – сейчас самое время.

Финансы. Уделите внимание денежным вопросам, выплате кредитов и пересмотру собственных трат.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Благоприятное время для решения финансовых вопросов. Неделю лучше посвятить себе, разобраться со своими проблемами и долгами.

Львам предстоящая неделя сулит романтическое настроение, которое будет помогать оставаться продуктивным.

Любовь. В начале недели вас ждут романтические свидания или приятное времяпровождение.

Здоровье. Возможен общий упадок сил и слабость.

Финансы. Середина недели благоприятна для работы: дела будут выполняться эффективно и принесут результат.

ДЕВА (24.08–23.09)

Девам стоит придерживаться размеренного ритма жизни

Любовь. Самое время для искренних разговоров и выстраивания доверительных отношений со второй половинкой.

Здоровье. Если будете придерживаться размеренности и взвешенности – вам удастся избежать стресса.

Финансы. Ожидайте добрых вестей с работы. Финансовая сфера останется стабильной.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Весам стоит найти время для погружения в себя и снятию эмоционального напряжения, которое накопилось за эти месяцы.

Любовь. Не лучшая неделя для взаимодействия с партнером или поиска пары.

Здоровье. Для снятия усталости рекомендуется выбрать релаксирующее занятие.

Финансы. Финансовая сфера стабильна, конфликтов на работе не предвидится.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Неделя сулит работу над собой и анализ событий, которые происходят в жизни.

Любовь. Во вторник могут возникнуть недопонимания с партнером.

Здоровье. В конце недели будет ощущаться усталость, но вы с ней справитесь.

Финансы. Стоит задуматься о своих тратах и прибыли, осознать собственные реальные возможности и сделать шаг к реализации своих желаний.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Любовь. Близкий человек принесет хорошую новость, которая поднимет вам настроение.

Здоровье. В течение недели вы будете чувствовать прилив сил.

Финансы. Благодаря напористости и инициативности ваша финансовая сфера останется стабильной.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Неделя пройдет позитивно и на одном дыхании. Верьте в свои силы и берите управление штурвалом собственной жизни в свои руки.

Хорошая неделя для решения бытовых вопросов.

Любовь. Возможны романтические события и приятные неожиданности.

Здоровье. Неделя будет насыщенной, поэтому стоит больше отдыхать.

Финансы. Уделите внимание созданию профессионального имиджа – это поможет продвинуться по карьерной лестнице

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Водолеям важно направить энергию в нужное русло и дать выход своим внутренним амбициям.

Любовь. Настройтесь на приятное общение и романтику.

Здоровье. Не стоит забывать о здоровье и выносить его на второй план. В здоровом теле – здоровый дух.

Финансы. Избегайте ссор и соперничества с коллегами по работе. Это может привести к ухудшению отношений в коллективе.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Возможно недопонимание. Важно достигнуть гармонии как с собой, так и с окружением.