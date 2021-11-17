Глоба назвал знаки Зодиака, которым необходимо готовиться к переменам в декабре 2021 года

17 ноября 2021 17:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Глоба назвал знаки Зодиака, которым необходимо готовиться к переменам в декабре 2021 года
Глоба назвал знаки Зодиака, которым необходимо готовиться к переменам в декабре
pixabay.com

Астролог Павел Глоба перечислил знаки Зодиака, которые в декабре 2021 года столкнутся с судьбоносными событиями.

Телец, для вас первый месяц зимы обернется переменами в личной жизни.

Если вы не измените свое отношение к семье, то партнер может решить, что вы к нему остыли, более того, сделать первым шаг к разрыву.  

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Близнецы, по мнению Павла Глобы, вы можете столкнуться с предательством. которое будет исходить от приятели с близкого круга. Семейным знакам желательно больше времени проводить с партнером, своей занятостью любимого человека можно толкнуть... Даже на измену. 

Рак, астролог прогнозирует вам позитивные перемены в финансах. Не исключено, что у вас в декабре появятся варианты для дополнительного заработка, рассмотрите их все, остановившись на наиболее привлекательном. 

Напомним, 

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