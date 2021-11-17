Глоба назвал знаки Зодиака, которым необходимо готовиться к переменам в декабре 2021 года
Астролог Павел Глоба перечислил знаки Зодиака, которые в декабре 2021 года столкнутся с судьбоносными событиями.
Телец, для вас первый месяц зимы обернется переменами в личной жизни.
Если вы не измените свое отношение к семье, то партнер может решить, что вы к нему остыли, более того, сделать первым шаг к разрыву.
Рак, астролог прогнозирует вам позитивные перемены в финансах. Не исключено, что у вас в декабре появятся варианты для дополнительного заработка, рассмотрите их все, остановившись на наиболее привлекательном.
Напомним,