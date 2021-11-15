Ванга их опасалась: что не так с тремя знаками Зодиака

15 ноября 2021 20:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Ванга их опасалась: что не так с тремя знаками Зодиака
Ванга их опасалась: что не так тремя знаками Зодиака
pixabay.com

Известная болгарская предсказательница Ванга, оказывается, старалась держаться на расстоянии от трех знаков Зодиака.

Скорпион 

Ванга считала, что представителей знака Зодиака Скорпион отличает острый ум и разносторонние увлечения. Нередко они занимают руководящие посты, да и в любимчиках у судьбы ходят. Однако, по мнению ясновидящей, некоторые из Скорпионов обладают серьезными магическими способностями.

Она заявляла, что иногда не могла прочитать мысли у представителей этого знака. 

Лев

Читайте такжеВыходные на Новый год и Рождество 2022: сколько будем отдыхать на праздники
На первый взгляд, Львы открытые и общительные, но Ванга также отмечала в них такие качества как хитрость и недоверчивость. Лев без проблем добивается богатства и успеха, но не умеет распоряжаться деньгами, покупая множество ненужных вещей. Львам очень важно ощущать свою значимость.  Для привлечения внимания они могут идти на аморальные поступки.

Рыбы

Третий знак из списка Ванги - Рыбы. Провидица говорила, что многие люди этого знака наделены очень сильной энергетикой и способны сподвигнуть окружающих совершать различные поступки. Они являются тайными манипуляторами.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп астрология Знаки Зодиака гороскоп 2021

Материалы по теме

Вещи-вампиры, крадущие энергетику: их нельзя дарить
Lifestyle

Вещи-вампиры, крадущие энергетику: их нельзя дарить
Гороскоп на 16 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 16 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой
Наука и техника

Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой
Доктор Комаровский объяснил, что делать, когда ребенок ходит в садик и часто болеет
ЗОЖ

Доктор Комаровский объяснил, что делать, когда ребенок ходит в садик и часто болеет

Популярное на сайте

Счастливчики: врачи назвали группу крови, обладатели которой защищены от инфарктов и инсультов

Счастливчики: врачи назвали группу крови, обладатели которой защищены от инфарктов и инсультов
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)

Популярное видео

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)

Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK