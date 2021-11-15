Ванга их опасалась: что не так с тремя знаками Зодиака

Ванга их опасалась: что не так тремя знаками Зодиака

Известная болгарская предсказательница Ванга, оказывается, старалась держаться на расстоянии от трех знаков Зодиака.

Скорпион

Ванга считала, что представителей знака Зодиака Скорпион отличает острый ум и разносторонние увлечения. Нередко они занимают руководящие посты, да и в любимчиках у судьбы ходят. Однако, по мнению ясновидящей, некоторые из Скорпионов обладают серьезными магическими способностями.

Она заявляла, что иногда не могла прочитать мысли у представителей этого знака.

Лев

Рыбы

На первый взгляд, Львы открытые и общительные, но Ванга также отмечала в них такие качества как хитрость и недоверчивость. Лев без проблем добивается богатства и успеха, но не умеет распоряжаться деньгами, покупая множество ненужных вещей. Львам очень важно ощущать свою значимость. Для привлечения внимания они могут идти на аморальные поступки.

Третий знак из списка Ванги - Рыбы. Провидица говорила, что многие люди этого знака наделены очень сильной энергетикой и способны сподвигнуть окружающих совершать различные поступки. Они являются тайными манипуляторами.

Напомним,