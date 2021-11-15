Ванга их опасалась: что не так с тремя знаками Зодиака
Известная болгарская предсказательница Ванга, оказывается, старалась держаться на расстоянии от трех знаков Зодиака.
Скорпион
Ванга считала, что представителей знака Зодиака Скорпион отличает острый ум и разносторонние увлечения. Нередко они занимают руководящие посты, да и в любимчиках у судьбы ходят. Однако, по мнению ясновидящей, некоторые из Скорпионов обладают серьезными магическими способностями.
Она заявляла, что иногда не могла прочитать мысли у представителей этого знака.
Лев
Рыбы
Третий знак из списка Ванги - Рыбы. Провидица говорила, что многие люди этого знака наделены очень сильной энергетикой и способны сподвигнуть окружающих совершать различные поступки. Они являются тайными манипуляторами.
Напомним,