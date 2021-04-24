Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 26.04.2021
В понедельник, 26 апреля, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина».
70-летняя Анисия Ефимова около 20 лет не видела своего сына Александра. Он уехал из родного Ташкента в Украину: Александр был футболистом, и ему посчастливилось подписать контракт с профессиональным клубом «Карпаты-Мукачево». Но карьера не сложилась, и в 2004 году юноша перестал выходить на связь с родными. Съемочная группа «Жди меня. Украина» отправилась в Закарпатье по его следам...
20-летняя Марина Пасека из Херсонской области прислала заявку на поиск своей биологической матери. Когда девочке было шесть лет, а ее сестре – пять, их мама – Снежана Пасека – попала в больницу. А оттуда внезапно пропала. Детей распределили в интернат. Повзрослев, Марина занялась поисками матери.
Напомним,
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