Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 26.04.2021

24 апреля 2021 10:40 Александр Кива
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 26.04.2021
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 26.04.2021
пресс-служба

В понедельник, 26 апреля, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина».

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70-летняя Анисия Ефимова около 20 лет не видела своего сына Александра. Он уехал из родного Ташкента в Украину: Александр был футболистом, и ему посчастливилось подписать контракт с профессиональным клубом «Карпаты-Мукачево». Но карьера не сложилась, и в 2004 году юноша перестал выходить на связь с родными. Съемочная группа «Жди меня. Украина» отправилась в Закарпатье по его следам...

20-летняя Марина Пасека из Херсонской области прислала заявку на поиск своей биологической матери. Когда девочке было шесть лет, а ее сестре – пять, их мама – Снежана Пасека – попала в больницу. А оттуда внезапно пропала. Детей распределили в интернат. Повзрослев, Марина занялась поисками матери.

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В конце прошлого года в эфире прозвучала история Богдана Гречишина из Тернополя, который искал своих армейских друзей. Он мечтал снова угостить их украинским борщом и голубцами, как 40 лет назад, во время службы. Какой сюрприз ждал героя в студии «Жди меня. Украина»? Смотрите проект в понедельник, 26 апреля, в 16:05 на «Интере».

Напомним, 

 

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