Мисливці за дивами: смотреть онлайн 6 выпуск от 26.04.2021

26 апреля в 10:50 на канале Украина выйдет 6 выпуск проекта Мисливці за дивами. 6 выпуск проекта Мисливці за дивами смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Смотрите в 6 выпуске проекта Мисливці за дивами:

Наша планета полна загадок и чудес. Знали ли вы, что среди нас до сих пор живут существа, которые появились раньше динозавров? А в их венах течет голубая кровь стоимостью в десятки тысяч долларов? В одном поселке люди внезапно засыпают, а ученые просто разводят руками. Именно такие истории расскажут ведущие тележурнала «Мисливці за дивами» Анастасия Кошман и ХАС в новом выпуске программы. А еще зрители узнают, как айсберг может стать большой трагедией для человечества и крупным бизнесом для некоторых изобретательных хитрюг, и почему люди живут в опасности по соседству с постоянно действующим вулканом и радуются этому.

6 выпуск проекта Мисливці за дивами от 26.04.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.