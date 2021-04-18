Мисливці за дивами: Анастасия Кошман рассказала, какой инстайт получила на съемках
Ведущая проекта «Мисливці за дивами» Анастасия Кошман рассказала, какой главный месседж она получила от встречи с героями тележурнала .
На протяжении съемок Анастасия Кошман и ХАС «охотились» за самыми невероятными историями, в которые трудно поверить.
Наши герои – успешные и счастливые люди, но я поняла, что так было не всегда. В их жизни произошла какая-то серьезная травма или происшествие, которые стали спусковым механизмом, чтобы начать действовать, – сказала ведущая канала «Украина» Анастасия Кошман.
Истории героев проекта натолкнули ее на такую мысль: если что-то идет не по нашему сценарию – это не всегда плохо. Однако не нужно осуждать себя и свой выбор: «У меня все плохо» или «Я неудачник». Наоборот, трудности могут стать хорошим стартом в будущем.
Если нас все устраивает, то вряд ли захочется что-то менять. Зачем? Все же и так хорошо. И только когда что-то идет не так, как нам хочется, тогда мы совершаем нереальные поступки, – объяснила ведущая тележурнала «Мисливці за дивами». – Поэтому такие ситуации нужно использовать как шанс изменить жизнь к лучшему.
Смотрите тележурнал «Мисливці за дивами» по будням в 9:50 на канале «Украина».