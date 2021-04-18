Мисливці за дивами: Анастасия Кошман рассказала, какой инстайт получила на съемках

Ведущая проекта «Мисливці за дивами» Анастасия Кошман рассказала, какой главный месседж она получила от встречи с героями тележурнала .

19 апреля на канале «Украина» начнется азартный, увлекательный и познавательный проект « Мисливці за дивами ». Ведущая канала «Украина» до последнего момента скрывала всю информацию, которая касалась этого тележурнала, и только недавно опубликовала пост у себя на страничке в соцсети.

На протяжении съемок Анастасия Кошман и ХАС «охотились» за самыми невероятными историями, в которые трудно поверить.

Наши герои – успешные и счастливые люди, но я поняла, что так было не всегда. В их жизни произошла какая-то серьезная травма или происшествие, которые стали спусковым механизмом, чтобы начать действовать, – сказала ведущая канала «Украина» Анастасия Кошман.

Истории героев проекта натолкнули ее на такую ​​мысль: если что-то идет не по нашему сценарию – это не всегда плохо. Однако не нужно осуждать себя и свой выбор: «У меня все плохо» или «Я неудачник». Наоборот, трудности могут стать хорошим стартом в будущем.

Ведущая программы «Мисливці за дивами» очень хочет, чтобы этот проект посмотрели те люди, которые сейчас находятся не в лучшем положении. По словам Анастасии Кошман, они увидят, что сложная ситуация все же дает нам силы подняться и начать действовать.

Если нас все устраивает, то вряд ли захочется что-то менять. Зачем? Все же и так хорошо. И только когда что-то идет не так, как нам хочется, тогда мы совершаем нереальные поступки, – объяснила ведущая тележурнала «Мисливці за дивами». – Поэтому такие ситуации нужно использовать как шанс изменить жизнь к лучшему.

Смотрите тележурнал «Мисливці за дивами» по будням в 9:50 на канале «Украина».