Мисливці за дивами: смотреть онлайн 3 выпуск от 21.04.2021

18 апреля 2021 16:43 Александр Кива
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 3 выпуск от 21.04.2021
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 3 выпуск от 21.04.2021
пресс-служба

21 апреля в 09:50 на канале Украина выйдет 3 выпуск проекта Мисливці за дивами. 3 выпуск проекта Мисливці за дивами смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 3 выпуске проекта Мисливці за дивами:

В мире столько чудес, о которых ты даже не догадывался! Например, во времена, когда не было самолетов, люди в Перу рисовали на земле рисунки, которые видны только с высоты полета! Почти ежедневно на землю падают обломки метеоритов, однако, как оказалось, они могут не только навредить, а и дать вам возможность обогатиться. А еще в американских каньонах люди по собственному желанию рисковали своей жизнью ради сокровищ, спрятанных одним чудаком! «Мисливці за дивами» находят для вас удивительные истории, которые не случаются каждый день, но точно вас удивят!

3 выпуск проекта Мисливці за дивами от 21.04.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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