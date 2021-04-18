Мисливці за дивами: смотреть онлайн 2 выпуск от 20.04.2021

18 апреля 2021 16:12 Александр Кива
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 2 выпуск от 20.04.2021
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 2 выпуск от 20.04.2021
пресс-служба

20 апреля в 09:50 на канале Украина выйдет 2 выпуск проекта Мисливці за дивами. 2 выпуск проекта Мисливці за дивами смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 2 выпуске проекта Мисливці за дивами:

«Мисливці за дивами» Анастасия Кошман и ХАС снова поборются за лучшую историю. На этот раз ведущие расскажут о ленивом гении, который смог заработать огромные деньги охотой на бабочек. О человеке, который покоряет молнию и о мужчине, который за считанные секунды собирает кубик Рубика. И еще множество интересных историй, от которых мурашки по коже.

2 выпуск проекта Мисливці за дивами от 20.04.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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