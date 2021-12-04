Вечерний Квартал: в новом выпуске – DOROFEEVA, K-Maro и танец Екатерины Кухар
4 декабря в 20:20 на телеканале 1+1 состоится показ нового выпуска «Вечернего Квартала». Зрителей ждет яркий вечер, наполненный юмором и музыкальными номерами.
Народный артист Украины Станислав Боклан покажет внуку, роль которого исполнил Владимир Мартынец, что в селе можно выращивать не только помидорчики и огурцы. Каким же необычным бизнесом он может похвастаться?
Актеры «Вечернего Квартала» исполнят песню под хит ТНМК «Мой демон» про злоупотребление властью и кражи из госбюджета. А Екатерина Кухар и Александр Стоянов покажут номер из балета «Лебединое озеро» под совсем необычную композицию, которую поставил заказчик.
Также зрителей ждет музыкальные сюрпризы от Ляпис 98, DOROFEEVA и канадский исполнитель K-Maro. Не пропустите новый выпуск «Вечернего Квартала» уже 4 декабря в 20:20.