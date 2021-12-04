Вечерний Квартал: в новом выпуске – DOROFEEVA, K-Maro и танец Екатерины Кухар

4 декабря 2021 09:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Вечерний Квартал: в новом выпуске – DOROFEEVA, K-Maro и танец Екатерины Кухар
Вечерний Квартал: новый выпуск от 4 декабря 2021
Пресс-служба Квартал 95

4 декабря в 20:20 на телеканале 1+1 состоится показ нового выпуска «Вечернего Квартала». Зрителей ждет яркий вечер, наполненный юмором и музыкальными номерами.

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Что делать, когда жена просит поехать на дачу, а мужу ну совсем не хочется? Актер «Вечернего Квартала» Юрий Ткач вместе с актрисой «Женского Квартала» Ириной Гатун покажут, что в супружеских отношениях все средства хороши. Кто окажется победителем, скоро узнаем.

Вечерний Квартал: новый выпуск от 4 декабря 2021 / Пресс-служба Квартал 95

Народный артист Украины Станислав Боклан покажет внуку, роль которого исполнил Владимир Мартынец, что в селе можно выращивать не только помидорчики и огурцы. Каким же необычным бизнесом он может похвастаться?

Актеры «Вечернего Квартала» исполнят песню под хит ТНМК «Мой демон» про злоупотребление властью и кражи из госбюджета. А Екатерина Кухар и Александр Стоянов покажут номер из балета «Лебединое озеро» под совсем необычную композицию, которую поставил заказчик.

Вечерний Квартал: новый выпуск от 4 декабря 2021 / Пресс-служба Квартал 95

Также зрителей ждет музыкальные сюрпризы от Ляпис 98, DOROFEEVA и канадский исполнитель K-Maro. Не пропустите новый выпуск «Вечернего Квартала» уже 4 декабря в 20:20.

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