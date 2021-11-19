Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

19 ноября 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
Пресс-служба Квартал 95

20 ноября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Вечерний Квартал. Новые выпуски шоу Вечерний квартал 2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Смотрите в выпуске от 20.11.2021 Вечернего Квартала: Вечерний квартал - это невероятно популярное украинское шоу на телеканале 1+1, которое не нуждается в представлении. Созданное «Студией Квартал 95» оно уже много лет продолжает вдохновлять украинцев. Юмор в Вечернем квартале всегда острый, яркий и актуальный. Кварталовцы интерпретируют события в общественно-политической жизни Украины и мира через призму здоровой иронии и сарказма. Никто не укроется от их пристального взгляда, ведь кварталовцы не просто заметят известную личность, но и сделают на нее пародию.

Новый выпуск шоу Вечерний квартал от 20.11.2021 смотрите в 20:10 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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