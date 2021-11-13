Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021)
13 ноября 2021 17:10
Юлия Туренко
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021)
пресс-служба канала 1+1
13 ноября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Вечерний Квартал. Новые выпуски шоу Вечерний квартал 2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Смотрите в выпуске от 13.11.2021 Вечернего Квартала
: Прямо на сцене «Вечернего Квартала» актеры устроят прощание с футбольной карьерой Артема Милевского. Они вспомнят интересные новости из его жизни, о которых говорила вся Украина, и споют прощальную песню. Не обойдется без традиционных политических пародий. К примеру, что случится на международных переговорах, если не придет переводчик? На помощь могут прийти совершенно неожиданные политики. Звездными гостями нового «Вечернего Квартала» станут «ЛЯПИС 98», MONATIK и канадский рэпер K-Maro со своими хитами «Femme like you» и «Sous l'oeil de l’ange». Для иностранного гостя «Вечерний Квартал» подготовил небольшой конкурс – по фотографиям ему предстоит угадать, чем занимается тот или иной известный человек в Украине, но совершенно неизвестный для K-Maro.
Новый выпуск шоу Вечерний квартал от 13.11.2021 смотрите в 20:15 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.