Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021) пресс-служба канала 1+1

13 ноября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Вечерний Квартал. Новые выпуски шоу Вечерний квартал 2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.