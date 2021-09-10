Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.09.2021)

11 сентября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Вечерний Квартал. Новые выпуски шоу Вечерний квартал 2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Смотрите в выпуске от 11.09.2021 Вечернего Квартала : Вечерний квартал - это невероятно популярное украинское шоу на телеканале 1+1, которое не нуждается в представлении. Созданное «Студией Квартал 95» оно уже много лет продолжает вдохновлять украинцев. Юмор в Вечернем кквартале всегда острый, яркий и актуальный.

Кварталовцы интерпритують события в общественно-политической жизни Украины и мира через призму здоровой иронии и сарказма. Никто не укроется от их пристального взгляда, ведь кварталовцы не просто заметят известную личность, но и сделают на нее пародию.

Проект неоднократно был отмечен премиями «Телетриумф», «Телезвезда» и «Золотое перо» в номинации «лучшая развлекательная телепередача». А над сценарием каждого концерта работают более 50 авторов. Все, чтобы вы смогли отдохнуть от будничных проблем и неурядиц.

Новый выпуск шоу Вечерний квартал от 11.09.2021 смотрите в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.