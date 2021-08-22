Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)

22 августа 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
Пресс-служба Квартал 95

24 августа на 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Вечерний Квартал. Новые выпуски шоу Вечерний квартал 2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте такжеХто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
Смотрите в выпуске от 24.08.2021 Вечернего Квартала: лучшие и самые узнаваемые номера за всю историю «Вечернего Квартала» в новой интерпретации. Номера, которые напомнят зрителям про значимые, переломные и яркие события, которые происходили в Украине за 30 лет Независимости. С юмором покажем, как мы прожили это время и как менялась наша страна.

Отдельно была сделана съемка конферанса между номерами. Для этого в эфире будет оживать знаковый украинский памятник – Кий, Щек, Хорив (Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Крапов) и их сестра Лыбедь, в исполнении Ирины Сопонару.

Новый выпуск шоу Вечерний квартал от 24.08.2021 смотрите в 20:15 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 Вечерний Квартал Квартал 95 видео День независимости телешоу юмор смотреть онлайн телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Співають всі: стали известны имена первых финалистов шоу
Новости

Співають всі: стали известны имена первых финалистов шоу
Ведущая 1+1 Ирина Ванникова снялась в тропической фотосессии: фотопроект, спасающий жизнь
Новости

Ведущая 1+1 Ирина Ванникова снялась в тропической фотосессии: фотопроект, спасающий жизнь
Хто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
Телешоу

Хто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
Участницу "Від пацанки до панянки" Владу Роговенко хейтят за вес: Несчастливы от того, что оба толстые
Новости

Участницу "Від пацанки до панянки" Владу Роговенко хейтят за вес: Несчастливы от того, что оба толстыеЭксклюзив

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK