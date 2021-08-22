Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)

24 августа на 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Вечерний Квартал. Новые выпуски шоу Вечерний квартал 2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Смотрите в выпуске от 24.08.2021 Вечернего Квартала : лучшие и самые узнаваемые номера за всю историю «Вечернего Квартала» в новой интерпретации. Номера, которые напомнят зрителям про значимые, переломные и яркие события, которые происходили в Украине за 30 лет Независимости. С юмором покажем, как мы прожили это время и как менялась наша страна.

Отдельно была сделана съемка конферанса между номерами. Для этого в эфире будет оживать знаковый украинский памятник – Кий, Щек, Хорив (Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Крапов) и их сестра Лыбедь, в исполнении Ирины Сопонару.

Новый выпуск шоу Вечерний квартал от 24.08.2021 смотрите в 20:15 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.