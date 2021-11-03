Лига Смеха 8 сезон: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)

3 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Лига Смеха 8 сезон: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
пресс-служба канала 1+1

5 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Лига Смеха-8. Новый выпуск от 05.11.2021 проекта Лига Смеха 8 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Чемпионат юмора, который объединяет всю страну уже 5 лет, и зарядит вас положительными эмоциями на весь день. Участники проекта Лига Смеха-8 будут соревноваться друг с другом в искусстве смешить людей. Проект разделен на несколько этапов: в первом участники пройдут отборочный тур, во втором останутся лишь 12 из них и лишь 2 лучшие команды будут в финале. За командами будет закреплен ментор – известный комик. Он поможет артистам победить в проекте и повысить уровень своего мастерства. Судить комиков будет звездный состав жури. Кто же победит в битве смеха?

Новый выпуск проекта Лига Смеха-8 смотрите 5 ноября в 20:10 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Лига Смеха смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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