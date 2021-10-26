Лига Смеха 8 сезон: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
26 октября 2021 08:00
Юлия Туренко
Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
пресс-служба
29 октября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Лига Смеха-8. Новый выпуск от 29.10.2021 проекта Лига Смеха 8 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Чемпионат юмора, который объединяет всю страну уже 5 лет, и зарядит вас положительными эмоциями на весь день. Участники проекта Лига Смеха-8
будут соревноваться друг с другом в искусстве смешить людей. Проект разделен на несколько этапов: в первом участники пройдут отборочный тур, во втором останутся лишь 12 из них и лишь 2 лучшие команды будут в финале. За командами будет закреплен ментор – известный комик. Он поможет артистам победить в проекте и повысить уровень своего мастерства. Судить комиков будет звездный состав жури. Кто же победит в битве смеха?
Новый выпуск проекта Лига Смеха-8 смотрите 29 октября в 20:20 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Лига Смеха смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.