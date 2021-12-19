Один за всех: оставила 5-летнего ребенка с грудничком на заброшке

Один за всех: оставила 5-летнего ребенка с грудничком на заброшке

В это воскресенье в 21:00 на СТБ выйдет 17 выпуск проекта Один за всех-17 с историей, которая леденит! Ведущий и эксперты в студии вновь будут спасать детей, 5-летнюю Ульяну и 7-месячную Дарину.

Фотографии, на которых 5-летняя Улянка из Павлограда в пятиградусный мороз пытается своими ручонками согреть 7 месячную Дарину ошеломили всю страну! Около 5 часов напуганные и замерзшие от холода, среди груды хлама и использованных шприцев из-под наркотиков дети просидели в заброшенном здании, пока их чудом не спас случайный прохожий.

Нашел на заброшке. Вижу – сидят на камне девочка с ребенком на руках до 1 годика. Рядом был мужик таксист, который вызвал полицию.

Правоохранители молниеносно среагировали – оставленных на произвол судьбы детей сразу поместили в районную больницу города Павлоград. Впоследствии разыскали и женщину, которая едва не обрекла девочек на верную смерть. Ею оказалась 20-летняя Юлия Кривенко. Как выяснилось, она родная мать только 7-месячной Даше, старшая девочка ее падчерица. Узнав о бессердечном поступке своей невестки, бабушка 5-летней Даши требует для мамы жесткого наказания.

Нелюдь! Дітям було страшно, а вона залишила. Там же могли їх вкрасти – педофіли, наркомани…

Но отец детей защищает свою благоверную! В то, что любимая, чуть не погубила детей, 28-летний Антон верить категорически отказывается. Муж уверяет, что произошло недоразумение. И винит во всем – детей…

В студии «Один за всех» мы узнаем, почему на самом деле бедные девочки оказались на улице сами среди груды старья? Как объяснит свой бездушный поступок женщина, бросившая их на произвол судьбы? И кто из детей в этой семье уже не впервые страдает от издевательств взрослых?

Кто ответит перед законом за травмированные детские сердца - смотрите 17 выпуск программы Один за всех 17 сезон уже в это воскресенье, 19 декабря, в 21:00 на телеканале СТБ.