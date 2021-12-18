МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 9 выпуске от 18.12.2021

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 9 выпуске от 18.12.2021

18 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск грандиозного шоу МАСКА 2 сезон. Кто покинул шоу в 9 выпуске шоу МАСКА 2 сезон от 18.12.2021 – читайте в нашем материале.

Самое загадочное шоу-детектив МАСКА 2 сезон удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 9 выпуске на сцене шоу выступило 6 участников: противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор, бунтарь Котик, фантастический белый Тигр и высокотехнологичный Робот.

Участники выступали по парам. Один из участников пары должен был рассекретить свое лицо.

Первая дуэль была между Роботом и Мухомором.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, где было решено, что из этих участников покинет шоу в 9 выпуске и раскроет свою личность Робот.

Кто скрывался за образом Робота читайте по ссылке.

Вторая дуэль была между Тигром и Жирафой.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, где было решено, что из этих участников покинет шоу в 9 выпуске и раскроет свою личность Тигр.

Кто скрывался за образом Тигра читайте по ссылке.

Третья дуэль была между Котиком и Скандалом

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, где было решено, что из этих участников покинет шоу в 9 выпуске и раскроет свою личность Котик.

Кто скрывался за образом Котика читайте по ссылке.