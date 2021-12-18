МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 9 выпуске от 18.12.2021
18 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск грандиозного шоу МАСКА 2 сезон. Кто покинул шоу в 9 выпуске шоу МАСКА 2 сезон от 18.12.2021 – читайте в нашем материале.
В 9 выпуске на сцене шоу выступило 6 участников: противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор, бунтарь Котик, фантастический белый Тигр и высокотехнологичный Робот.
Участники выступали по парам. Один из участников пары должен был рассекретить свое лицо.
Первая дуэль была между Роботом и Мухомором.
После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, где было решено, что из этих участников покинет шоу в 9 выпуске и раскроет свою личность Робот.
Кто скрывался за образом Робота читайте по ссылке.
Вторая дуэль была между Тигром и Жирафой.
После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, где было решено, что из этих участников покинет шоу в 9 выпуске и раскроет свою личность Тигр.
Кто скрывался за образом Тигра читайте по ссылке.
Третья дуэль была между Котиком и Скандалом
После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, где было решено, что из этих участников покинет шоу в 9 выпуске и раскроет свою личность Котик.
Кто скрывался за образом Котика читайте по ссылке.